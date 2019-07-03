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Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi

57 dakika önce

Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
21 yaşındaki futbolcu, ilk sezon için 625 bin TL, diğer iki sene için ise 630'ar bin TL garanti ücret kazanacak. 
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:25 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Werder Bremen, Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor
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