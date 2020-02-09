Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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