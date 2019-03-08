Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Akhisarspor karşılaşması öncesi son antrenmanını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktik ağırlıklı bir idman yapan Trabzonspor'da oyuncular, sonrasında maç saatini beklemeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
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