Trabzonspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek Trabzonspor
, hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Akhisarspor karşılaşması öncesi son antrenmanını, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde gerçekleştirdi.
Taktik ağırlıklı bir idman yapan Trabzonspor'da oyuncular, sonrasında maç saatini beklemeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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