Trabzonspor-Akhisarspor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'u konuk eden Trabzonspor'da, tek değişikli yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'u konuk eden Trabzonspor'da, tek değişikli yapıldı.



Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı düzelen Kamil Ahmet Çörekçi'yi sağ bekte görevlendirirken geçen hafta 2-2'lik Kasımpaşa maçında forma giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure'yi yedek soyundurdu.



Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Joao Pareira ve Ogenyi Onazi, maç kadrosunda yer almadı.



Olcay Şahan, 75 gün sonra



Trabzonspor'da son olarak 23 Aralık 2018'de ligin 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alan ve daha sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, hafta içerisinde affedilip takıma dönmesinin ardından Akhisarspor maçı kadrosunda da kendisine yer buldu.



Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde oturttuğu tecrübeli futbolcu, 75 gün sonra kadroya girebildi.



Bu arada Trabzonspor'un alt yapısından A takıma dahil edilen genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, Akhisarspor maçıyla birlikte ilk kez A takımda maç kadrosunda yer buldu.



Kadın taraftarlar ağırlandı



Trabzonspor, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında locada ağırlanan kadın taraftarlara Trabzonspor'un kadın yöneticisi Eda Lermi de eşlik etti.



Taraftarlar ilgisi az kaldı



Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisarspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.



Medical Park Stadyumu'nun büyük bölümünde boşluk gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını desteklediler.

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