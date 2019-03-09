Trabzonspor-Akhisarspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, etkili bir geri dönüşle kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, etkili bir geri dönüşle kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen, "Özellikle maçın sonlarında yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral özgüveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



ERCAN KAHYAOĞLU: ÇOCUKLARIN OYNAMASINA MÜSAADE ETMİYORLAR



Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aslında oyuna iyi başladık. İstediğimiz gibi gidiyordu. Bir ara bocalar gibi olduk, birçok pozisyon verdik. Kenardan müdahalelerle normale döndü, oyun oynamaya başladık. İki takım da oyun oynamaya çalışıyordu. Devreyi 0-0 berabere kapatınca içeride de gerekli uyarıları yaptık. İkinci devreye iyi başladık. Bizim lehimize de skor gelişti. Ama bir anda ne olduysa oyunun içinde hakemin tutumu değişti. Arka arkaya iki gol yedik, aslında bunlar yemememiz gereken gollerdi. Bu çocuklar oyun oynamaya çalışıyorlar. Biz gerçekten çalışıyoruz. Dışarıdan müdahale olmaması lazım. Çocukların oyun oynamasına müsaade etmiyorlar. Şu anda yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



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Ünal Karaman'ın açıklamaları



Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları - Trabzon

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