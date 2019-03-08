Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Trabzonspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Yaşar Kemal, Trabzonspor, Spor
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