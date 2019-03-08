Trabzonspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu
, yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa
ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa
kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Karadeniz
ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür
'ün sakatlıkları bulunuyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'un Yıldızı Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk Trafik Kazası Geçirdi
Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş
Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti
Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı