Trabzonspor akşam idmanında koordinasyon ve dar alan oyunları oynadı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam yaptığı idmanla tamamladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam yaptığı idmanla tamamladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, günü çift idmanla geçirdi. Bordo-mavililer sabah idmanından sonra saat 18.00'de akşam çalışmasını yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma koşusunun ardından dinamik ısınma hareketleri, teknikle bağlantılı koordinasyon ve dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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