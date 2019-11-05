Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Son Dakika Spor Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

6 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 375 lira

Batı Alt VIP Tribün: 325 lira

Batı Alt VIP Tribün: 225 lira

Batı Alt VIP Tribün: 150 lira

Kategori 1- Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira

Kategori 2- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira

Kategori 3- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira

Kategori 4- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira

Trabzonspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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