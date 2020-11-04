Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen dışında takımda eksik oyuncu bulunmazken, antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(Gökmen Şahin/İHA)
- Kaynak: İHA
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