Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
07.03.2021 17:59
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaparak kampa girdi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
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