Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde, basına kapalı bir çalışma yaptı.
Antrenmanda kasığındaki ağrısı nedeniyle tedavisi yapılan Nwakaeme ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen'in yer almadıkları öğrenildi.
Trabzonspor, bu akşam özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.
- Kaynak: AA
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