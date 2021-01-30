Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın maliyetini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor bu transfer için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karınyüzde 20'si de Alanyaspor'a ödenecek.

Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcuya bu sezon için 600 bin euro ödeyecek. Oyuncu gelecek sezondan itibaren yıllık 1,25 milyon euro kazanacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 12 MİLYON EURO

Trabzonspor, Bakasetas'ın serbest kalma bedelini ise 12 milyon euro olduğunu duyurdu.