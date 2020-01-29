Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi - Son Dakika

Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi hakemi Ali Palabıyık, 5. kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi hakemi Ali Palabıyık, 5. kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen'in görev yapacağı belirtildi. Hakem Ali Palabıyık, 5. kez Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bir maçta düdük çalacak. Palabıyık yönetiminde daha önce iki takım arasında oynanan 4 maçta 3 beraberlik çıkarken, 1 maçı ise Fenerbahçe kazandı.

Ali Palabıyık'ın yönettiği Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

28.01.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

20.08.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

27.05.2017 Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

26.12.2016 Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

PALABIYIK'IN TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KARNESİ

Hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'de Trabzonspor'un 22 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibine 71 sarı kart çıkarken, Palabıyık 3 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, söz konusu maçlarda 1 kez de direkt kırmızı kart çıkarırken, 2 kez de penaltı noktasını gösterdi.

Palabıyık, Fenerbahçe'nin 26 maçında düdük çalarken, bu maçlarda sarı-lacivertliler 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu maçlara 79 sarı kart çıkaran Palabıyık, 10 kez direkt kırmızı kartına başvurdu. Palabıyık, söz konusu maçlarda Fenerbahçe lehine 10 penaltı kararı verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması: Görüşmemiz olmadı
Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:04:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]