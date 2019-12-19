Trabzonspor-Altay: 4-1 (YENİDEN) - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Altay: 4-1 (YENİDEN) - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Altay: 4-1 (YENİDEN)

6 saat önce

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Burak Şeker xxx, Soner Maraş xxx, Gökhan Barcın xxxTRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Serkan xxx, Hüseyin xxx, Fernandes xxx, Abdurrahim xxx- Doğan xxx, Abdulkadir xxx- Yusuf xxx(Dk.72 Fıratcan x), Ekuban xxx(Dk.82 Sosa x), Avdijaj xx- Sturridge xxxx (Dk.

Trabzonspor-Altay: 4-1 (YENİDEN), System.String[]

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Burak Şeker xxx, Soner Maraş xxx, Gökhan Barcın xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Serkan xxx, Hüseyin xxx, Fernandes xxx, Abdurrahim xxx- Doğan xxx, Abdulkadir xxx- Yusuf xxx(Dk.72 Fıratcan x), Ekuban xxx(Dk.82 Sosa x), Avdijaj xx- Sturridge xxxx (Dk.76 Onazi x)

ALTAY: Emre x - Yasin x, Kadir x, Deniz x, Cenk x(Dk.45+1 Mesut Can x)- Hüsamettin xx, Tatos xx- Kutay x, Tavares x, Hakan x(Dk.73 Paixao xxx)- Kappel x (Dk.60 Mustafa Murat x)

GOLLER: Dk.51 ve Dk. 64 Sturridge, Dk.56 Ekuban, Dk.71 Fernandes (Trabzonspor) - Dk.83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Kadir, Mesut Can (Altay)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş karşılaşmasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup etti. İzmir'de oynanan ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırdı. Altay ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

9'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Tatos'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Cenk'in kafayla vuruşunda üst direğe de çarpan top auta gitti.

13'üncü dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası yayının hemen yanında topla buluşan Abdulkadir topu önüne aldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29'uncu dakikada Tatos'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.

35'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Avdijaj'ın bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

47'nci dakikada Sturridge'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu Emre son anda kornere çeldi.

51'inci dakikada Avdijaj orta sahadan kendi getirdiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Emre'nin müdahalesiyle arka direkte Sturridge önünde kalan topu boş kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56'ncı dakikada Sturridge'nin pasında sağ kanattan savunmanın arkasına iyi hareketlenen Yusuf, ceza sahası son çizgisinde indikten sonra yerden ortasında topla buluşan Ekuban'ın altıpas üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

64'üncü dakikada  sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf ortasına altıpas üzerinde kafayla iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda Sturridge'nin son dokunuşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

71'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Fernandes'in kafayla vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

83'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan çift vuruşta Tatos'un penaltı noktasına çıkardığı topu Paixao gelişine kaleye gönderdi, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.


- Trabzon
Trabzonspor, Burak Şeker, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı
Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi

Son Dakika Haberleri
01:12 İşte Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı transfer teklifi! - Son Dakika Spor
00:52 Ünal Karaman: "Soyunma odası özelimiz" - Son Dakika Spor
00:52 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar... - Son Dakika Spor
00:52 Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika Spor
00:27 Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü - Son Dakika Spor
22:51 Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Son Dakika Spor
21:19 Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 05:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor-Altay: 4-1 (YENİDEN) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]