Trabzonspor, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı istiyor - Son Dakika

Trabzonspor, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı istiyor

Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı.

Bordo-Mavili yönetimin, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de gündeminde olan 19 yaşındaki futbolcu için Altay ile görüşmelerini sıklaştırdığı ortaya çıktı. Fırtına, birçok kulübün listesindeki genç savunma oyuncusunun transferini bitirmekte kararlı.

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CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda.

Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. (Takvim)

Fenerbahçe, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:04 

Son Dakika Spor Trabzonspor, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı istiyor - Son Dakika Spor
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