Trabzonspor, Altay ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Altay ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Altay ile karşılaşacak

7 saat önce

İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Trabzonspor, Altay ile karşılaşacak, System.String[]

İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.


Medical Park Stadı'nda 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker, yönetecek.


Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele etmesi beklenen Karadeniz ekibinde, Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.


Trabzonspor'un Altay karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Ahmet Canbaz, Trabzonspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:22 
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