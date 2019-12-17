Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Altay ile 19 Aralık Perşembe günü sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.