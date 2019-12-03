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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.
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