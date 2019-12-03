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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, bugün 14.30'da İzmir'e giderek Altay maçı için kampa girecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:12
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