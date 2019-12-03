Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı.

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.


Trabzonspor, bugün 14.30'da İzmir'e giderek Altay maçı için kampa girecek.


Ünal Karaman, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:12 
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