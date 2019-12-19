Trabzonspor-Altay maçından notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında sahasında TFF 1'inci Lig ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi oyuncuları kulübeye çeken Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Erce Kardeşler kadroda yer almadı.

ERCE SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Bu arada Altay ile oynanan ilk maçta Trabzonspor'da ilk 11'de görev yapan kaleci Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Erce'nin yerine kalede Uğurcan Çakır görev yaptı.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Altay karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.