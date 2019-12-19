Trabzonspor-Altay maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Altay maçının ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda 2-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, turun kendileri için önemli olduğunu ve arzu ettiklerini aldıklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda 2-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, turun kendileri için önemli olduğunu ve arzu ettiklerini aldıklarını söyledi.

Turu geçmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Ünal Karaman, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun, hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İlk yarıda takımın ortaya koyduğu oyunu beğenmedik. Zaman zaman oluyor, bu hayatın içinde. Bulunduğumuz her ortamda yarışın kendimizle olduğunu ifade ediyoruz. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez. Rakibi o rakip bu rakip diye ayıramaz. Biz başlar, bitirir kendi futbolumuzu oynar, gücümüzü saha içinde ortaya koyarız, kazanırız veya kaybederiz ama bu kabul edilebilir bir oyun tarzı değil. Tarih bunları unutmaz, tarih önce kendisine mesleğine saygı duyan işini en iyi şekilde icra eden insanları, özellikle bizim bulunduğumuz ortamdaki insanları takdir eder. İkinci yarı daha derli düzgün futbola yönelik pozisyon içinde anı yaşayan oyuncular vardı karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz" dedi.

ALİ TANDOĞAN: BİZİM İÇİN LİG ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Kendileri için ligin daha önemli olduğunu ifade eden Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan şöyle konuştu: "Kupanın ilk ayağında 2-1 mağlup olmuştuk. Bu süreçten itibaren 3-4 günlük antrenmandan sonra Adana Demirspor maçını oynadık. Kupanın bizim için çok önemi yoktu. Çünkü çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Oynatmadığım oyuncularımı görmek istedim. Kaybetmek için gelmedik ama oynatmadığım oyuncuların neler vereceğini görmek istedim. Bir de sakatlıktan dönen oyunculara şans vererek kalan iki maçta kimi sahaya sürebiliriz bunu değerlendirdik. Trabzonspor takımını tebrik ederim. Onların bu yolda devam edeceğini düşünüyorum. Bizim için lig çok daha önemli. O maçı kazanır inşallah döneriz."

"O ÇOCUĞUN BURADA EMİN ELLERDE OLMASINI İSTEDİM"

Tandoğan, bir basın mensubunun 'Veysel Sönmezsoy'u Trabzonspor'a siz önerdiniz. Nasıl bir oyuncu olduğunu bize anlatır mısınız?" şeklindeki soruya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: " Şanlıurfa'da çalışırken o süreç içinde transfer yasağımız vardı. Alt yapıdan 6-7 oyuncu getirdim. Veysel'i son dakikada izlediğim maçtan sonra dahil ettim. O zaman 15 yaşındaydı. Yaşına göre çok farklı özellikleri olan, yüksek tempoda iki yönlü 6-8 oynayabilen, iki ayağı olan, oyun zekası diğer oyunlara, hatta ağabeylerine göre çok daha üst seviyede bir çocuk. Gelişmesi çok önemli. Trabzonspor'u seviyorum, arkadaşlarım burada. Düzgün insanlar burada. O çocuğun burada emin ellerde olmasını istedim. İnşallah bu kardeşimiz uzun seneler burada oynar, formayı hak eder ve milli takımlarda oynar. İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ünal Karaman'ın açıklamaları

Ali Tandoğan'ın açıklamaları


Türkiye Kupası, Ünal Karaman, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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