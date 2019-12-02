Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz katılmadı.

Antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme, diğerleri oyuncular ise dar alanda maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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