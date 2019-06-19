Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını...
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Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını...

1 saat önce

Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını..., System.String[]
Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
Altınordu, Trabzonspor, Spor
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