Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını...
1 saat önce
Trabzonspor, Altınordu'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
, Altınordu
'ndan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
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