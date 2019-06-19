Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Altınordu'nun 2 gencini "KAP"tı
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Trabzonspor, Altınordu'nun 2 gencini "KAP"tı

2 saat önce

Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu'nun 2 gencini

Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada iki oyuncunun da A takım resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5 bin TL maç başı ücret alacağı vurgulanırken, transfer kapsamında "Yetiştirme Tazminat Bedeli"nin de ayrıca
ödeneceği ifade edildi.
KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır"
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret, 
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

"Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret, 
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:40 Kaynak: DHA
Futbol, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Altınordu, Trabzonspor, Spor
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