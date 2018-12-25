Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Altyapısından 7 İsim 1461'e Dahil Oldu

Trabzonspor Altyapısından 7 İsim 1461'e Dahil Oldu

1 saat önce

Trabzonspor'un altyapısında forma giyen tam 7 oyuncu, 1461 Trabzon'un kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor Altyapısından 7 İsim 1461'e Dahil Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un altyapısında forma giyen tam 7 oyuncu, 1461 Trabzon'un kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'un altyapısında forma giyen 7 oyuncu, TFF 3. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a dahil oldu. İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde günde yaptığı çift antrenmanla sürdüren Karadeniz ekibi, teknik heyetin ve Trabzonspor altyapı sorumlularının görüşmeleri neticesinde Trabzonspor U21 takımından 1999 doğumlu Ali Osman Karnapoğlu, 1999 doğumlu Berkay Sefa Kara, 1999 doğumlu Tayyip Ebrar Cumur, 2000 doğumlu Tunahan Ergül, 2000 doğumlu Koray Kılınç ile U17 takımından 2002 doğumlu Muhammet Akpınar ve 2002 doğumlu Hakan Yeşil'i kadrosuna dahil etti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:09 Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ameliyat Olan Ogenyi Onazi'ye Ahmet Ağaoğlu'ndan Doğum Günü Sürprizi Trabzonspor, Abdülkadir Ömür İçin 30 Milyon Euro İstiyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye İhtar Cezası Fenerbahçe'ye Gideceği Konuşulan Emre Belözoğlu: Tamamen Başakşehir'in Başarısına Odaklanmış Durumdayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:26:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Altyapısından 7 İsim 1461'e Dahil Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]