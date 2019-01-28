Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 2 Şubat Cumartesi günü Ankaragücü ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 2 Şubat Cumartesi günü Ankaragücü ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğerlerinin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bordo-mavili takımın yarını izinli geçireceği, hazırlıklarına 30 Ocak Çarşamba günü devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Sivasspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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