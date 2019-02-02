Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Ankaragücü Maçının Ardından

Trabzonspor-Ankaragücü Maçının Ardından

48 dakika önce

- Spor Toto Süper Lig Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın basın toplantısı Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın basın toplantısı TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 20.

- Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor- Ankaragücü maçının ardından
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın basın toplantısı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın basın toplantısı TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:34 Kaynak: AA

Spor
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