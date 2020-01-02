Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika Spor
Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak
6 saat önce
Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.
Son Dakika Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Ahmet Ağaoğlu'ndan Berat Albayrak iddialarına yanıt: Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı