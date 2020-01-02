Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

6 saat önce

Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.

Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.


Trabzonspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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