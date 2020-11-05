Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi deplasmanda Aytemiz Alanyasapor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün hazırlıklarını tamamlayıp, saat 20.00'de THY'ye ait uçakla Antalya'ya hareket etti. Buradan Alanya'ya geçecek olan bordo mavili kafilede koronavirüsü atlatıp antrenmanlara başlayan Ekuban da yer aldı.