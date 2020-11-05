Trabzonspor, Antalya'ya gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

05.11.2020 20:07
Trabzonspor, Antalya'ya gitti, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi deplasmanda Aytemiz Alanyasapor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün hazırlıklarını tamamlayıp, saat 20.00'de THY'ye ait uçakla Antalya'ya hareket etti. Buradan Alanya'ya geçecek olan bordo mavili kafilede koronavirüsü atlatıp antrenmanlara başlayan Ekuban da yer aldı.

Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Antalya'ya gitti - Son Dakika Spor


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