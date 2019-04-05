Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Kerem Ersoy xxxTRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx(Dk. 70 Pereira x), Hüseyin xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx- Olcay xxx (Dk. 82 Abdülkadir Ömür x), Yusuf xx(Dk.





STAT: Medical Park



HAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Kerem Ersoy xxx



TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx(Dk. 70 Pereira x), Hüseyin xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx- Olcay xxx (Dk. 82 Abdülkadir Ömür x), Yusuf xx(Dk.89 Murat Cem xxx), Nwakaeme xxxx- Ekuban xxxx



ANTALYASPOR: Boffin x - Sangare x, Celustka x, Diego x, Cissokho x, Zeki x(Dk. 62 Doğukan x), Charles x, Amilton xx (Dk.73 Serdar x), Hakan x, Fredy xx, Doukara xxx(Dk.90+3 Drole)



GOLLER: Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 58 Ekuban, Dk. 67 Olcay, Dk. 90+4 Murat Cem (Trabzonspor) - Dk. 9 Doukara (Antalyaspor)



SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Charles (Antalyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer üst üste 3'üncü maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Antalyaspor ise bir maçlık galibiyetin ardından 27'nci hafta mücadelesinden puan çıkaramadı.



6'ncı dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasına Ekuban son anda ayağının ucuyla dokundu ancak top yandan auta gitti.



9'uncu dakikada Hüseyin'in kısa düşen pasında araya giren Hakan'ın ortasında Doukara'nın ceza sahası içi sol çaprazından gelişene kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



13'üncü dakikada Doukara'nın uzun ara pasında Ibanez ile birlikte koşu yapan Amilton topu kazandıktan sonra kaleye gönderdi, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



21'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf topu ceza sahası sağ çaprazında bulunan Olcay'a aktardı, onun altıpasa ortasında Nwakaeme sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 1-1.



32'nci dakikada Ibanez'in soldan ortasında Yusuf Yazıcı penaltı noktası üzerinde gelişine yatarak kaleye gönderdiği şut kaleye giderken son anda savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.



38'inci dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gol tehlikesini önledi.



42'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın soldan ceza sahasına ortasında sağ çaprazda topla buluşan Olcay'ın vuruşunda Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



58'inci dakikada savunmadan seken top Abdulkadir Parmak'ın önünde kaldı, onun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü, devamında Ekuban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



67'nci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip sol kanattan topu altıpas üzerindeki Olcay'a aktardı, onun vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



75'inci dakikada Ibanez'in sol kanattan ortasında Yusuf Yazıcı altıpasın gerisinden gelişine kafayla topu kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



76'ncı dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda direk dibinden kornere çeldi.



90+4'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Abdülkadir Ömür ile yaptığı duvar pasının ardından topla kaleye yönelen Murat Cem, altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu: 4-1.



Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



BURAK'IN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na büyük bir hayranlık duyan otizmli taraftar Burak Kaya'nın hayali Antalyaspor karşılaşmasında gerçekleşti. Ahmet Ağaoğlu, en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan bordo-mavili minik taraftar Burak ve babası Yılmaz Kaya'yı Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor maçına davet etti. Kendisini gördüğü zaman büyük mutluluk yaşayan minik taraftarla bir araya gelmekten keyif aldığını vurgulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Burak, bizim evladımız. Ben de onu çok seviyorum" dedi. Baba Yılmaz Kaya ise, "Burak, başkanımızı o kadar seviyor ki televizyonda onu gördüğü zaman gidip ekranı öpüyor. O nedenle bu buluşma bizim için çok önemliydi. Hayatımızın en anlamlı günlerinden birini yaşadık. Allah başkanımızdan razı olsun. Burak'ı ve bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.





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