Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
23 dakika önce
- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
- Trabzonspor
, Antalyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı
, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban
katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa salonda çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi
ve Abdülkadir Ömür
, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, 3 oyuncu daha sonra düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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