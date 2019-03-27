Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

23 dakika önce

- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa salonda çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, 3 oyuncu daha sonra düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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