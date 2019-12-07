Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Takım, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanın ardından kampa girdi.

Antalyaspor, Trabzonspor, Belek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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