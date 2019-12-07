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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
Takım, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanın ardından kampa girdi.
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