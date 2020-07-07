Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanla, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, antrenmanın ardından maç öncesi kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:51 Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
Son Dakika 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:25 Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor