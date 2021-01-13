Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor