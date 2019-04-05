Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar

Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay'a, sağ bekte Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet'e, Amiri'nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Yusuf'a ve sakatlığı bulunan  Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e görev verdi.

OLCAY 125 GÜN SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip takıma dönen Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla birlikte 125 gün sonra ilk 11'de forma giyme şansı buldu.

PEREİRA 75, ABDÜLKADİR ÖMÜR 42 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ligin 18'nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Joao Pereira ile sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçıyla takıma geri döndüler. Sağ bek oyuncusu Pereira 75, genç isim Abdülkadir Ömür ise 42 gün sonra kadroda yer aldı.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görüldü. Az sayıda konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle karşılaşma öncesi Medical Park Stadyumu'nda yemekte bir araya geldi. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemeğin sonunda Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara'ya müsabaka anısına telkari kaplama plaket hediye edildi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:42 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
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