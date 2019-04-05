Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar

Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor-Antalyaspor Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay Şahan'a, savunmanın sağında Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet Çörekçi'ye Amiri'nin yerine cezası sona eren Yusuf Yazıcı'ya, sakatlığı bulunan Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e 11'de görev verdi.

Trabzonspor'da son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip takıma dönen Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla birlikte 125 gün sonra ilk 11'de forma giyme şansı buldu.

Pereira ve Abdülkadir Ömür kadroda

Trabzonspor'da ligin 18. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Joao Pereira ile sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçıyla takıma geri döndü.

Sağ bek oyuncusu Pereira 75, genç isim Abdülkadir Ömür ise 42 gün sonra kadroda yer aldı.

Taraftar ilgisi

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Medical Park Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden maçı izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:47 Kaynak: AA

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
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