Trabzonspor-Antalyaspor Maçının Ardından - Ünal Karaman

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında sahasında Antalyaspor
4-1 yenen Trabzonspor
'un teknik direktörü Ünal Karaman
, oyuncularının sezon başından beri ciddi bir mücadele verip duruş gösterdiğini söyledi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Bizim açımızdan, lige verilen bu kadar aradan sonra oyuncularımın çoğunlukla futbolun doğrularını yapmaya çalıştığı bir müsabaka oldu." dedi.
"İlk yarı özellikle yediğimiz gol ve devamında verdiğimiz bir pozisyon kısmi şok oluşturdu." diyen Karaman, "Zaten iç sahada oynadığımız hemen hemen bütün rakipler benzer tarzda oyun anlayışında oynuyorlar. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Futbolun doğrularına inanan maçı yaşayan oyuncu grubum vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ünal Karaman, bir basın mensubunun lige verilen üç maçlık aranın iç saha takımlarını olumsuz etkileyip etkilemediğine yönelik sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Benzer sorunları hem iç saha hem deplasman takımları yaşayabilirler. Maç geneline bakıldığında sezon başından beri süre gelen bir oyun anlayışımız var. Şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takımız. Aksi bir durumu zaten beceremiyoruz. Bizim oyuncu karakterimiz farklı bir durumu ortaya koymaya müsait değil. Biz gol yediğimiz anda dahi herhangi rehavet değil maçı alırız güveninin vermiş olduğu topa sahip olarak futbolun doğrularını yapmayan bir takımdık. İlk yarı kısmi eksik olan bir şey vardı. Özellikle ikinci bölgede rakibin bize etkili pres yapıp top kazanmaya çalışarak onlarla üzerimize geleceğini düşünüyorduk. O bölgelerde biraz rakibe mesafeli olduk. İkinci yarı mesafeyi biraz daha daraltıp topun olduğu bölge içerisinde kaybedilen toplarda baskıyı yoğunlaştırınca bu pas trafiğine, tempoya hiçbir takım dayanamaz."
Bir rehavet yaşamadıklarını vurgulayan Karaman, "Bir hazırlığımız vardı ama ekstra bir motivasyona gerek yok. Çünkü oyuncularımız sezon başından beri ciddi bir mücadele veriyor, duruş gösteriyorlar. Artık ne istediğimizin farkındalar. Ortaya böyle güzel bir oyun çıktı. Futbolu özlemiş, bizi yakından uzaktan destekleyen arkadaşlarımıza kaliteli bir oyunla ve skorla cevap verdiğimiz için şahsım adına çok memnunum." diye konuştu.
Korkmaz'ın açıklamaları
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
ise Trabzonspor'u tebrik ederek, "Oyun anlamında ilk yarıdaki oyunumuz ikinci yarı yoktu. İkinci yarı oyun istediğimiz gibi değildi. İlk yarı düşündüğümüzü istediğimizi yaptık öne geçtik. Net gol pozisyonlar vardı, onları kaçırdık. İkinci yarı daha değişken oyun vardı. Maalesef Trabzonspor hem oyun hem skoru lehine çevirdi." ifadesini kullandı.
Burak'ın hayali gerçekleşti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
'na büyük bir hayranlık duyan otizmli taraftar Burak Kaya
'nın hayali Antalyaspor karşılaşmasında gerçekleşti.
Ahmet Ağaoğlu, en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan bordo-mavili minik taraftar Burak ve babası Yılmaz Kaya
'yı Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor maçına davet etti.
Kendisini gördüğü zaman büyük mutluluk yaşayan minik taraftarla bir araya gelmekten keyif aldığını vurgulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Burak, bizim evladımız. Ben de onu çok seviyorum." dedi.
Baba Yılmaz Kaya ise, "Burak, başkanımızı o kadar seviyor ki televizyonda onu gördüğü zaman gidip ekranı öpüyor. O nedenle bu buluşma bizim için çok önemliydi. Hayatımızın en anlamlı günlerinden birini yaşadık. Allah başkanımızdan razı olsun. Burak'ı ve bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.