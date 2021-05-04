Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.
Bordo-mavili takımın antrenmanı, turnuva ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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