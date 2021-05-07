Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.
Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor