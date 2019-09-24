Trabzonspor Artvin Futbol Okulu yönetiminden ziyaret

Trabzonspor Artvin Futbol Okulu Başkanı İrfan Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Artvin'e atanan Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özkaya, kurum olarak futbol başta olmak üzere sporun her dalına destek olmaya çalışacaklarını söyledi.

Yıldırım ise Türkiye'de şampiyonluklar yaşayan ve dört büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'a sporcu yetiştirmek amacıyla Artvin'de futbol okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Amaçlarının çocukların toplumda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi noktasında beden ve ruh sağlığı gelişimine katkı sağlayıp çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak ve Trabzonspor'a futbolcu yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğrenmelerine katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Artvin'de Trabzonspor'a çok büyük ilgi ve sevgi olduğunu kaydederek, "Trabzonspor Artvin Futbol Okulunu Artvinspor Kulübü bünyesinde 29 Nisan 2019 tarihinde kurduk. 15 kişiden oluşan yönetim kurulumuz var. Bugün itibarıyla 110 sporcumuz var. Tecrübeli antrenörlere sahibiz. Çocuklarımızı çok iyi birer sporcu olarak yetiştirip Trabzonspor'umuza ve milli takımımıza kazandırmak istiyoruz." dedi.