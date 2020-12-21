Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Hatay'a giderek müsabaka öncesi kampa girecek.
Kaynak: AA
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