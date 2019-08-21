Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj arıyor
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Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj arıyor

1 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacağı AEK karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj arıyor, System.String[]
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacağı AEK karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, bu turun ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. OAKA Spyros Louis Stadı'nda 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
İDEAL KADROYA DÖNÜŞ
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça Avrupa Ligi'ndeki 11'inde değişiklikler yaparak çıkan teknik direktör Ünal Karaman'ın, AEK müsabakasıyla yeniden ideal 11'ine döneceği öğrenildi. Karaman'ın, Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı'yı kulübeye çekerek AEK karşısında bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth
SAKAT: Onazi
CEZALI: Yok


Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 Kaynak: DHA
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