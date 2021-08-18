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Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti - Son Dakika

Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti

18.08.2021 11:08
Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti, System.String[]

Avrupa Kupaları'nda yarın 138. maçına çıkacak olan Trabzonspor, en çok İtalya takımlarıyla eşleşti.

Avrupa Kupaları'nda yarın 138. maçına çıkacak olan Trabzonspor, en çok İtalya takımlarıyla eşleşti. Bordo-mavililer yarın Roma ile sahasında oynayacağı maçla 17. kez bir İtalya takımıma rakip olacak.

Bordo-mavililer, Avrupa arenasında daha önce İtalya takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari, Perugia, Juventus ve Napoli olmak üzere 8 kez eşleşti. Karadeniz ekibi, İtalyan takımlarıyla oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

İlk olarak 1983-1984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter'le eşleşen bordo-mavili takım, sahasında 1-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra 2011-12 sezonunda tekrar Inter'le UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nın attığı golle 1-0 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşirken, sahasında 1-1 biten maçın rövanşında rakibiyle golsüz berabere kalarak elenmişti. 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıllık bir aradan sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu, rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, UEFA Intertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.

2013-14 sezonunda son 32. turunda yine bir başka İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında ve deplasmanda 2-0'lık yenilgilerle elenen taraf olmuştu.

2014-15 sezonunda ise son 32. turunda Trabzonspor, Napoli ile sahasında oynadığı ilk maçı 4-0 gibi farklı bir sonuçla kaybetmişti. Deplasmanda ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, elenen taraf olmuştu. Trabzonspor İtalyan takımları karşısında 13 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.

ROMA İLE İLK KEZ

Trabzonspor tarihinde ise ilk kez Roma ile karşılaşacak. Bordo-mavililer Roma ile birlikte Avrupa'da 7'nci kez bir İtalya takımı ile karşılaşmış olacak.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti

Trabzonspor, İtalya, Roma, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Avrupa'da en çok İtalya takımlarıyla eşleşti - Son Dakika


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