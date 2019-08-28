Trabzonspor, avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK 3-1 mağlup eden Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında skor avantajını da kullanarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.Atina'da oynanan karşılaşmada AEK'i 3-1 mağlup ederek avantajı lehine çeviren Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde gruplara katılma noktasında son maçına çıkıyor. Bordo-mavililer Yarın AEK ile oynayacağı rövanş maçında ev sahibi olmanın ve ilk maçta alınan skorun da avantajını kullanarak Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.ROTASYONLU KADRO BEKLENİYORBordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman'ın bu maçta Atina'da oynanan karşılaşmanın 11'ine göre değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Karaman'ın ligin 3'üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Atina'daki ilk müsabakada görev yapan Hosseini, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ü dinlendirmesi ve bu oyuncuların yerine Fernandes, Campi, Mikel, Yusuf Sarı ve Avdijaj'a görev vermesi bekleniyor.TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:"Uğurcan- Pereira, Fernandes, Campi, Novak- Mikel, Sosa- Yusuf Sarı, Ekuban, Avdijaj- Shörloth"SAKAT: Onazi, Kamil AhmetCEZALI: Yok

- Trabzon