Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım onayını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım onayını KAP'a bildirdi

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım onayını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım onayını KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım onayını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübün sportif olarak elde etmiş olduğu UEFA Avrupa Ligi'ne katılımın, UEFA Kontrol Finansal Kontrol Kurulunun verdiği kararla idari yönden onaylandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İlgili karar kapsamında 15 Ekim 2019 tarihine kadar borç yapılandırmasının tamamlanmış olması, TFF'nin ulusal bazda finansal izleme talimatlarının yürürlüğe girmesi, 2018-2019 sezonuna ait 31 Mayıs 2019 tarihli mali tablolarımızda FFP talimatları kapsamında 5 milyon avronun altında denk hesap açığı verilmesi şartlarının yerine getirilmesi durumunda katılacağımız ilk UEFA Avrupa Ligi turnuvalarında elde edeceğimiz ödül parasının yüzde 50'sinin alıkonularak turnuvalara devam edebileceğimiz belirtilmiştir."
Açıklamada, belirtilen şartların tamamen kulüp tarafından yerine getirildiği, kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşınıp taşınmayacağı hususunun da yönetim kurulu tarafından değerlendirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Trabzonspor, Avrupa, Spor
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