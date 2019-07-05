Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor

35 dakika önce

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor, System.String[]
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.
Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiğini hatırlatarak, "UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladı, herhangi bir ceza vermedi, yasak getirilmedi." dedi.
Artık kura çekimini beklediklerini belirten Bülbüloğlu, "Açıklanan kararda Türkiye Futbol Federasyonunun uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Ekim ayına kadar bunu takip edecekler. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Avrupa kupalarına katılacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:22 Kaynak: AA
Trabzonspor, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber! Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:58:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]