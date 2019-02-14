Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira katılmadı. Novak ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncunun Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayıp-oynamayacağı ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ile ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı.



Rodallega korkuttu



Trabzonspor'un gol umudu Hugo Rodallega ise bugün yapılan antrenmanda korkuttu. Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan forvet oyuncusu, yerden kalkmakta zorlandı. Takım arkadaşları oyuncunun başına toplanırken, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ayağa kalkan ve antrenmana devam eden oyuncu teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.



Sosa hazır



Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, sakatlığının ardından hazır hale geldi. Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Galatasaray maçı kadrosunda yer alan ancak forma giymeyen kaptanın Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.



Karaman uyardı



Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda hırslı oldukları gözlenirken teknik direktör Ünal Karaman, yapılan antrenmanda sık sık oyuncularını uyardığı gözlendi. Futbolcularına ileride baskı ve pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Rakibin çıkmasına izin vermeyin. Mümkün olduğunca hareketli olun, çabuk oynayın" ifadelerini kullandı.



Minik öğrencilerden oyunculara gül



Trabzonspor antrenmanını ziyaret eden ilkokul öğrencileri, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara Sevgilileri Günü dolayısıyla gül verdi. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek. - TRABZON

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