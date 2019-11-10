Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısında, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 3-1 yenildiği maçın 11'ine göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.

Krasnodar maçında sakat oyuncular ve rotasyon nedeniyle genç futbolcularla sahaya çıkan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçında eksik oyuncuların haricinde daha ideal bir kadroyla mücadele etti.

Karadeniz ekibinde Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Campi, Krasnodar mücadelesinde olduğu gibi ilk 11'de sahaya çıkarken Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth tekrar 11'e döndü.

Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak sahada

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyunculardan sadece Abdulkadir Parmak, iyileşerek formasına kavuştu.

Medipol Başakşehir ve Göztepe ile oynanan lig maçlarında takımda yer alamayan bordo-mavili futbolcu, 2 hafta sonra forma giydi. Yorgun olduğu için Rusya'ya götürülmeyen Pereira da karşılaşmada görev alan bir başka oyuncu oldu.

Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi, Ekuban, Sturridge ve Obi Mikel ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

Kaptansız ligdeki ilk maç

Trabzonspor, bu sezon ilk kez kaptan Jose Sosa'dan yoksun olarak bir lig maçında sahaya çıktı.

Bu sezon oynadığı futbolla takımına önemli katkı sağlayan Arjantinli oyuncu, Krasnodar maçının ardından ligde de Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamadı.

Ekuban, Trabzon'a döndü.

Trabzonspor'da İtalya'da ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon sürecini tamamlayan Ekuban, Trabzon'a geldi ve karşılaşmayı tribünden izledi.

Ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda sakatlanan golcü oyuncunun hafta içinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçına ilgi göstererek tribünlerin büyük bölümünü doldular. Az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililerde, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Krasnodar maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçını da statta izlemedi.

Kadınlar, tribünde örgü ördü

AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" projesi kapsamında 40 kadın Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izledi.

Kadınlar bir taraftan maçı izlerken bir taraftan da yöresel el sanatlarını tribünde işledi. Kadın taraftarlar ayrıca tribünde projenin isminin yer aldığı pankartı da açtı.

Büyük Önder Atatürk anıldı.

Trabzonspor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Stat hoparlörlerinden Atatürk'ün sevdiği "Vardar Ovası" şarkısı çalındı.

Trabzonsporlu futbolcular, seremoniye Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının baskısının olduğu tişörtlerle sahaya çıkarken Aytemiz Alanyaspor'un ise sahada mücadele ettiği formanın kol bölümünde de Atatürk ve Türk bayrağı baskısı yer aldı.

Trabzonsporlu oyuncular Kızılay'ın "İyilik sensiz olmaz'"yazılı pankartı ile sahaya çıktı.