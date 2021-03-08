Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

08.03.2021 16:00
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.DJANINY RİSKE EDİLMEDİTrabzonspor'da özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle hücum hattının değişmez isimleri arasında yer alan Djaniny Semedo'nun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavisine başlandığı açıklandı.AFOBE LİGDE 16, BAKER 4 MAÇ SONRA 11'DESon olarak Süper Lig'in 11'inci haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11 de görev yapan Benik Afobe, ligde 16 maç sonra Djaniny'in sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmediği Aytemiz Alanyaspor mücadelesi ile ilk 11'de görev aldı. Ayrıca orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADITabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlar eşliğinde takımı stadyuma uğurladı.ALANYA'DA DA EKSİKLER VAR

Konuk Aytemiz Alanyaspor'da da kaleci Marafona, savunmada Caulker, forvette de Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmazken, yorgun olan Davidson ise yedek kulübesinde yer aldı.


- Trabzon
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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