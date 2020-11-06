Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde Antalya'da yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.